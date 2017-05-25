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  2. Güncel
  3. 25 Mayıs 2017 19:41

TSK'dan hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Hava Kuvveetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları Metina bölgesini ikinci defa vurarak 6 terörist öldürüldü.

TSK'dan hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde alınan bir istihbarat üzerine Metina bölgesine gün içerisinde ikinci kez hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları eylem hazırlığındaki üç teröristi etkisiz hale getirdi, iki silah mevzisini imha etti.

Böylelikle Metina bölgesine gün içinde düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 oldu.

AA

tsk , hava kuvvetleri , kuzey , ırak , metina