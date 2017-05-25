TSK'dan hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde alınan bir istihbarat üzerine Metina bölgesine gün içerisinde ikinci kez hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları eylem hazırlığındaki üç teröristi etkisiz hale getirdi, iki silah mevzisini imha etti.

Böylelikle Metina bölgesine gün içinde düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 oldu.