TSK'dan ihraç edilen teğmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden "emre itaatsizlik" suçlamasıyla 1 oyla ihraç edilen 5 teğmen bugün başkent Ankara'da Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deydi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çatarak yemin eden ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ifadelerini kullanan 5 teğmen ve sıralı 3 amiri TSK'dan ihraç edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, teğmenler ve komutanlarının “emre itaatsizlik” nedeniyle ihraç edildiğini açıklamıştı.

TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Gazeteci Müyesser Yıldız, genç teğmenlerin tarihe geçecek fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.