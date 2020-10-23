TÜBİTAK bursu devreye alındı

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile burs programını devreye aldıklarını duyurdu. TÜBİTAK vasıtasıyla sağlanacak burs ücretinin lisans öğrencileri için aylık 750 lira olacağı açıklandı. Program, üniversitelerin dört yıllık bölümlerinde okuyan öğrenciler için hayata geçirildi.

Burs başvuruları ne zaman başlıyor, burs miktarı ne kadar?

TÜBİTAK'ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı “COVID – 19 Araştırma Projeleri” burs programı kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde;

BURS MİKTARI

Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarları;

– Lisans öğrencileri için 750 TL/ay,

– Yüksek Lisans öğrencileri için 3.000 TL/ay,

– Doktora öğrencileri için 4.500 TL/ay,

– Doktora Sonrası Araştırmacılar için 6.000 TL/ay’dır.

TÜBİTAK’ın desteklediği diğer projelerde görev alan bursiyerlerin, bu program kapsamında da desteklenmesi durumunda verilecek burs miktarları yukarıdaki miktarlara tamamlanır.

Başvuru koşulları neler?

1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

2. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

3. Türkiye’de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak

4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

5.Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

Başvuru Belgeleri

1. Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi

2. COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma

konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.)

3. Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu

