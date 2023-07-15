TÜDER Başkanı Küçük uyardı: İnternette ''acil satılık'' dolandırıcılığı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük son günlerde internette artan "acil satılın" dolandırıcılıkları için vatandaşları uyardı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, internette yayınlanan "acil satılık" ilanları üzerinden dolandırıcıların vatandaşları "kapora alarak" dolandırdıkları konusunda uyardı.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün konuyla ilgili uyarısı:

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE…

Bu günlerde tanınmış web sitelerinde;

Piyasa satış değerinden düşük gösterilip, acil para ihtiyacı gerekçesiyle satışa sunulan ve hemen kapora gönderilmesi istenilen ev, arsa, araba satış ilanları üzerinden DOLANDIRICILIK girişimleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz.

Doğruluğuna ve güvenilirliğine emin olmadığınız satıcılara lütfen KAPORA göndermeyelim.

Uutmayın, BEDAVA PEYNİR, ANCAK FARE KAPANINDA BULUNUR. Kazanayım derken, kaybetmeyelim. Dolandırıcılık kurbanı olmayalım.

Bu tür dolandırıcılık girişimlerinde, hemen SAVCILIK birimlerine müracaat etmeliyiz. Ayrıca, ilana aracılık eden web siteleri hakkında Ticaret Bakanlığına şikayette bulunmalıyız.

Vatandaşlarımızın dikkatlerine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)