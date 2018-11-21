Tüm Aile Hekimleri Antalya’da buluşuyor

21-25 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek olan kongreye Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Almanya’dan uzmanların yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden 1.000’in üzerine Aile Hekimi, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, Akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katılacak.

Uluslar arası basının da takip edeceği kongrede; Aile Hekimliği’nin Geleceği, Dünyada ve ülkemizde hızla artan aşı reddi sayısının durumu ve alınması gereken önlemler, Kanserden korunmada Aile Hekimliğinin Önemi ve Yaşlı Sağlığı’nda Aile Hekimliğinin Rolü gibi birçok konu başlığı ele alınacak.

4 gün sürecek kongrede alanında uzman akademisyenlerce, Aile Hekimlerinin mesleki bilgi ve donanımını daha da ileri taşıyacak 4 farklı konuda kurs, 5 okul ve 3 salonda 40 yakın konuda sunum gerçekleştirilecek.

Kongrede yer alacak kurslardan bazıları; Akılcı İlaç ve Akılcı Laboratuar Kullanım Teknikleri - Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri (Mezoterapi) - Aile Sağlığı Merkezlerinde Acil Müdahale Yöntemleri ve Profesyonel İletişim Teknikleri olacak.

AHEF’in 10.Kuruluş yıl dönümünde bu yıl 9.su düzenlenen kongrenin tüm sağlık camiasında yakından takip edilmesi bekleniyor.