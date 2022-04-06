Tüm fotoğrafları silmişti: Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çiftinin ayrılık sebebi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı 2019 yılının Aralık ayında dünyaevine girmişti.

Son dönemde magazin dünyasında peş peşe gelen boşanma haberlerine geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Gülbeyaz, Doktorlar, Merhamet ve daha pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı çifti 15 Aralık 2019'da görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti. Mutlu bir evlilik sürdükleri bilinen çift aniden ayrılık kararı almıştı.

ANİ AYRILIK KARARI ŞAŞIRTMIŞTI

Çiftin aldığı bu karar herkesi şaşırtırken, ayrılık kararının asıl sebebi de ortaya çıktı.

Buna göre anlaşmazlık, 38 yaşındaki oyuncu Naz Elmas'ın anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı.

ÇOCUK İSTEMEYİNCE İPLER GERİLDİ

Daha önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum" karşılığını verince ikilinin arasında ipler gerildi.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ!

Önce birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas, eşiyle beraber çekilmiş olduğu ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi.

Elmas'ın halen soyadını taşımakta olduğu ve ayrılık kararı aldığı Erol Özmandıracı'nın ise bir süre önce gittiği ABD'den boşanma davası sebebiyle dönüş yaptığı öğrenildi.