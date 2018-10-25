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  3. 25 Ekim 2018 21:16

Turistler oraya akın edecek ! İmparatorluk salonu çıktı

İzmir'de bir iş hanı sırasında rastlanan kalıntıların ardından yapılan çalışmalarda İmparatorluk salonu gün yüzüne çıkarıldı.

Turistler oraya akın edecek ! İmparatorluk salonu çıktı
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İzmir'de bir iş hanı inşaatı sırasında rastlanan kalıntıların Antik Roma Dönemi'ne ait liman, hamam kalıntısı ve imparatorluk salonu olduğu tespit edildi.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Konak ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Mustafa Paşa Vakıf Çarşısı temelinden çıkan buluntulara ilişkin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla kurtarma ve röleve çalışması başlatıldı.

Kurul tarafından hazırlanan raporda bölgede sondaj ve kazı kurtarma çalışması sonucu Antik Roma Dönemi'ne ait kalıntılara rastlandığı belirtildi.

Bölgenin mutlak korunması gereken alan olduğuna dikkati çekilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

SİT TALEBİ

"Kalıntılar arasında hamam kalıntısı, imparatorluk salonu gibi önemli yapılar bulundu. Zemin suyunun giderilmesine ve önlenmesine ilişkin ilgili uzmanlarca hazırlanacak raporun kurulumuza iletilmesinden sonra alanın SİT statüsünün tesciline ilişkin konu değerlendirilecektir."

Öte yandan konuyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuruda bulunan avukat Arif Ali Cangı da yaptığı yazılı açıklamada, "Kurulun, mutlak korunması gereken alan değerlendirmesi çok önemli bir adım. Bunun ardından 1. derece arkeolojik SİT kararı verilmelidir. Alan daha sonra arkeopark haline getirilip İzmir'in tarihine ve kültürüne kazandırılmalıdır." ifadelerini kullandı. 

DHA & AA

imparator , izmir , inşaat , salon
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