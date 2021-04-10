Türk gemisine Libya'da baskın yaptılar

Fransız Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından bugün paylaşılan bilgi notuna göre, Panama bayraklı MEDKON İzmir adlı gemiye Libya açıklarında iken baskın yapıldı.

Denizcilik Dergisi'nde yer alan habere göre Fransa, 1 Nisan’da Ambarlı Kumport’tan ayrılan gemide yapılan aramanın, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemesi için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Akdeniz’de başlatılan İrini Harekatı kapsamında yapıldığı iddia etti. Gemi ise aramanın ardından rotasına devam etti.

Öte yandan Fransız ordusunun 3 Nisan’daki olayı beş gün sonra, 8 Nisan’da duyurması dikkat çekti.

GEÇEN SENE DE DENEMİŞTİ

Fransız ordusu, geçen sene de Libya’ya giden Çirkin adlı Türk kargo gemisine müdahale etmeye çalışmış fakat Türk donanmasının müdahalesi sonrasında çekilmek zorunda kalmıştı.

ALMANLAR DA BASKIN YAPMIŞTI

Kasım 2020’de de İstanbul’dan demir alan, Türk bandıralı ROSELINA-A isimli insani yardım malzemesi taşıyan gemi, Libya açıklarında Alman Hamburg Fırkateyni tarafından durdurulmuş, zorla arama yapılmıştı.