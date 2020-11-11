Türk Tabipleri Birliği eyleme hazırlanıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanların sorunlarına dikkat çekmek için Türkiye genelinde ışık kapatıp açma eylemi gerçekleştirecek. Eylem, 5 gün sürecek.

Türk Tabipleri Birliği, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıya dikkat çekmek yeni bir eylem süreci başlatıyor. Bu akşam saat 21.00'de ışık kapatıp açma eylemi yapılacak.

Alınan karara destek veren Diyarbakır Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, “Gün itibariyle ülkemizde 65 hekim, 145 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti” denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi ve salgınla mücadelenin sağlık çalışanları ve sağlık kurumları üzerinden yapılması nedeniyle sağlık çalışanları olarak tükendik.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENDİKÇE KARANLIK ÇÖKÜYOR

Tükendiğimizi hep birlikte güçlü bir şekilde dile getirmek, tükenmeden, ölmeden, emeğimizin hakkını alarak çalışabileceğimiz bir sağlık ortamı için biz Diyarbakır Tabip Odası olarak TTB öncülüğünde, ülke çapında, 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren 5 gün süreyle her gün Saat 21.00'de 1 dakikalık ışık kapatıp açma etkinliği yapacağız.

Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor. Bu karanlığa dur demek için herkesi etkinliğimize katılmaya ve her akşam Saat 21.00'da ışıklarını kapatıp açmaya çağırıyoruz.”