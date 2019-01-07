19 yıl hapsi istenen Eren Erdem için flaş karar !
19 yıl hapsi istenen Eren Erdem için flaş karar !
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne %47 zam
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne %47 zam
2019 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu
2019 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu
Ünlü yatırım bankası ''Doları satın'' dedi !
Ünlü yatırım bankası ''Doları satın'' dedi !
Zam beklerken indirim mi geliyor ? Sigaranın paket fiyatı 3 TL'ye inebilir
Zam beklerken indirim mi geliyor ? Sigaranın paket fiyatı 3 TL'ye inebilir
Ücretli poşet uygulamasında vatandaşın öfkesini dindirecek teklif
Ücretli poşet uygulamasında vatandaşın öfkesini dindirecek teklif
Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine ''okkalı'' zam geliyor !
Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine ''okkalı'' zam geliyor !
Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar
Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Ocak 2019 15:17

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon !

Türk ve Yunan narkotik ekiplerinin, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon !
A+ A-

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarının adalet önüne çıkartılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk narkotik polisi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Suriye'den gelen bir konteyner içerisinde çok miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Yunanistan'a özel bir ekip gönderilerek alınan istihbarat Yunan polisi ile paylaşıldı.

Türk ve Yunan polislerince düzenlenen operasyonda, Pire Limanı'ndaki bir konteynerde arama yapıldı.

Konteynerde yapılan aramada, kurşun bloklar içerisine gizlenmiş çok miktarda hap ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği ve sorumluların yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

AA

türk , yunan , narkotik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM