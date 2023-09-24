Türkiye Arıcılık Haritası güncellendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Arıcılık Haritası'nın güncellendiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimde Türkiye'nin yüz akı sektörlerden biri olan arıcılığın geliştirilmesi, bal üretiminin artırılması ve çiftçinin gelirinin yükseltilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılı verilerine göre 8,9 milyon adet kovan varlığına sahip olan Türkiye'de, yıllık bal üretimi 118 bin ton, ortalama kovan başı verim ise 13 kilogram düzeyinde bulunuyor. 2002 yılında 74 bin ton olan bal üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları sonucu 2022 yılında yüzde 59 artışla 118 bin tona, 4,1 milyon adet olan arılı kovan sayısı ise yüzde 117 artışla 8,9 milyona yükseldi. Bakanlık, önümüzdeki süreçte verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar ve projeler üretmeye devam ederek kovan başı verimi daha da artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE ARICILIK HARİTASI

Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla projelendirilen ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Türkiye Arıcılık Haritası' uygulaması ile internet üzerinden 'https://aricilikharitasi.tarimorman.gov.tr' arıcılıkla ilgili birçok veri ve istatistiki bilgiye ulaşılabiliyor. Türkiye geneli ve illere göre ayrı ayrı hazırlanan söz konusu harita, renk skalası ile belirtilmiş üretici sayısı, kovan sayısı, bal üretimi ve kovan başı bal verimini içeriyor. Haritada ayrıca, ülke genelinde üretimi yapılan bal çeşitleri ve bu balların illere göre dağılımı, illerde en çok üretimi yapılan bal çeşitleri, tescil edilmiş coğrafi işaretli ballar, damızlık ana arı üreten iller ve kapasiteleri, damızlık ana arıların ırk özellikleri ve tescilleri, bombus arısı üreten iller ve kapasiteleri de yer alıyor.

BAKANI YUMAKLI: HARİTAMIZ DİJİTAL BİR REHBER NİTELİĞİ TAŞIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Arıcılık Haritasının 2022 verileri ile güncellendiğini bildirdi. Son düzenlemeyle flora çeşitliliği ve bitki çiçeklenme dönemleri ile bal ormanları ve kapasitelerinin de eklendiği haritada ileriki süreçte gezginci arıcıların konaklama noktalarına da yer verileceğini belirten Yumaklı, "Ülkemiz genelinde toplam 962 bin 653 kovan kapasitesine sahip 90 bin 577 hektarlık alanı kaplayan 750 adet bal ormanımız bulunuyor. Haritada yapılan son güncellemeler ile arıcılarımız illerin flora çeşitliliği ile bitkilerin çiçeklenme dönemlerine, bal ormanı alanları ile kovan kapasitelerine ulaşma imkanı bularak arılarını hangi bölgeye, hangi dönemde, hangi çiçek için götüreceklerini belirleyebilecekler. Bununla birlikte harita 'TarımCebimde' mobil uygulamamıza da entegre edildi" dedi.



Bakan Yumaklı ayrıca, bal üretiminde verimliliği artırmaya yönelik çalışma ve projelerinin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Bal üreticilerimizi her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Oluşturduğumuz Türkiye Arıcılık Haritası da hem bu alanda faaliyet gösteren paydaşlarımız hem de vatandaşlarımız için dijital bir rehber niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.