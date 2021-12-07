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Türkiye-BAE hakkında çarpıcı iddia

Türkiye-BAE hakkında çarpıcı iddia

Bloomberg, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri hattında sıcak bir gelişme yaşandığını duyurdu. İsmi açıklanmayan bir yetkiliye göre, bir BAE heyetinin Ankara'da olduğu iddia edildi.

Son dönemde ilişkilerin normalleştiği Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamayan bir Türk yetkiliye göre, Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetin, Türkiye'nin savunma sanayisiyle olası işbirliğini görüşmek üzere Ankara'da olduğu öne sürüldü.

 Söz konusu haberde ziyaretin, BAE'nin fiili hükümdarı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın ziyaretinden ve yetkililerin Türkiye'deki BAE yatırımlarını desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon açıklamasından sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Yetkili, BAE heyetinin Pazartesi günü Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktardı. Heyetin ayrıca Türk drone üreticilerinin temsilcileriyle de görüştüğü iddia edildi.

Bloomberg, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan'ın sorularına yanıt vermediğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da Bloomberg’e açıklamada bulunmadı.

Etiketler Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri görüşme zirve
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