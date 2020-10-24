Türkiye bebek mamasında pahalılıkta zirvede!

Marketlerde bebek mamaları çalınmasın diye kilitli dolaplarda satılıyor. Meclis'te verilen soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mamadaki pahalılığı döviz kurlarındaki artışa bağladı.

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin'in haberine göre dünyaca ünlü bir mama markasının 800 gramlık paketi Türkiye'de 125 TL'ye satılırken, asgari ücretle bir ayda sadece 18 kutu mama alınabiliyor. Pek çok ülkede aylık asgari ücret yerine saatlik ücret veriliyor. Sözcü'nün yaptığı aylık ortalama hesaplamalara göre, İngiltere'deki bir asgari ücretle 125 paket, İsviçre'de 167 paket, Almanya'da 94 paket aynı marka mama satın alınabiliyor.

EN AZ 1 GÜNLÜK MESAİ

Yine aynı mamadan bir asgari ücretle İrlanda'da 120 paket, Avusturya'da 95 paket ve ABD'de 70 paket alınabilirken, gelişmiş ülkelerde 1-1.5 saat çalışılarak alınabilen bir paket mamayı Türkiye'deki bir işçi bir günden fazla çalışarak satın alabiliyor.

"Dışa bağımlı politika sürdürülemez"

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, bebek maması dahil her alanda dışa bağımlılığın artık sürdürülemez olduğunu söyledi. Ulusoy, “Bisiklet vidasından araba yedek parçalarına, bebek mamasından otobüs biletine kadar tüm tüketici ürünleri en ufak bir döviz oynaklığından hemen etkileniyor. Tüm ürünlerin ithalat bağımlığı düşünüldüğünde, bunun fiyat endekslerine yansımaması akıl dışı olur. Karar vericilerin bu kısır tartışmalardan sıyrılarak makro ekonomik dengelerin sağlanması ve ithalata bağımlılığı azaltıcı politikalara yöneltmesi gerekir” dedi.

