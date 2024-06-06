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Türkiye beşik gibi: Bir ilimizde daha deprem

Türkiye beşik gibi: Bir ilimizde daha deprem
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 15.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'da öğle saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Bingöl'de meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 19 kilometre altında meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. 

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler Bingöl deprem AFAD son depremler
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