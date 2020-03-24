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  3. 24 Mart 2020 21:00

Türkiye bir sınır kapısını daha kapatıyor !

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan yolcu giriş çıkışlarının bu gece saat 24.00'ten itibaren geçici durdurulacağı bildirildi.

Türkiye bir sınır kapısını daha kapatıyor !
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İran'da Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştığı, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına geldiği belirtildi.

Bu nedenle Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli olacağı ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştur."

AA

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