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Türkiye, IMO Konsey üyeliğine tekrar seçildi

Türkiye, IMO Konsey üyeliğine tekrar seçildi
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı’nın Konsey üyeliği seçimlerinde tekrar seçildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimleri, Londra’da gerçekleştirilmekte olan IMO 33. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün yapılmıştır.

Sözkonusu seçimlerde aday olan ülkemiz, Konsey üyeliğine tekrar seçilmiştir. İlk kez aday olduğu 1999 yılından itibaren, iki yılda bir yapılan Konsey seçimlerinin tamamında üyeliğe seçilen Türkiye, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına somut katkılarda bulunmaya devam edecektir” 

Etiketler türkiye konsey IMO Konsey
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