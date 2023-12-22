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Türkiye ve ABD arasında kritik toplantı sonrası MSB'den açıklama

Türkiye ve ABD arasında kritik toplantı sonrası MSB'den açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının detaylarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleştirilmiştir. Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. 

Etiketler msb toplantı ABD
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