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  2. Güncel
  3. 16 Ocak 2019 19:35

Türkiye ve ABD Genel Kurmay Başkanları görüştü

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford NATO karargahında görüştü.

Türkiye ve ABD Genel Kurmay Başkanları görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Brüksel'deki NATO Karargahında görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Güler-Dunford görüşmesi  yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada,  Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını  duyurmuştu.

İkili en son 8 Ocak'ta Dunford'un Türkiye ziyareti kapsamında  Ankara'da bir araya gelmişti.

AA

abd , genelkurmay başkanı , karargah
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