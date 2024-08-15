Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama uygulanacak mı ?

Sağlık Bakanlığı, DSÖ'nün küresel olarak acil durum ilan ettiği mpox yani Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili Türkiye'de vaka görülüp görülmediğine dair beklenen açıklamayı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."