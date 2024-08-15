  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama uygulanacak mı ?

Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama uygulanacak mı ?

Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama uygulanacak mı ?
Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı, DSÖ'nün küresel olarak acil durum ilan ettiği mpox yani Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili Türkiye'de vaka görülüp görülmediğine dair beklenen açıklamayı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

 

 Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

Etiketler DSÖ Sağlık Bakanlığı mpox maymun çiçeği virüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sakarya Üniversitesi'nde depremin sarsıntısını yarı yarıya düşüren cihaz üretildi Sakarya Üniversitesi'nde depremin sarsıntısını yarı yarıya düşüren cihaz üretildi İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti TOKİ'den yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle konut satışı TOKİ'den yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle konut satışı Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Son erken seçim anketi açıklandı: Fark 8 puan Son erken seçim anketi açıklandı: Fark 8 puan Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Benzine zam geldi Benzine zam geldi UEFA Süper Kupa sahibini buldu UEFA Süper Kupa sahibini buldu Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu MasterChef'te küfür krizi: Deniz'e tepki yağıyor MasterChef'te küfür krizi: Deniz'e tepki yağıyor Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı O Antalya'nın en güzel topçusu... Podyumdan inip, yeşil sahada ter döküyor O Antalya'nın en güzel topçusu... Podyumdan inip, yeşil sahada ter döküyor Ünlü oyuncu akşam yemeği randevusu için kendisini açık artırmaya çıkardı Ünlü oyuncu akşam yemeği randevusu için kendisini açık artırmaya çıkardı Cinsel saldırıya uğrayan stajyer doktor öldürüldü Cinsel saldırıya uğrayan stajyer doktor öldürüldü