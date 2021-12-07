Türkiye'de yaban hayvanlarının öldürülmesinin önü açıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 'zararlı' adı altında yaban hayvanların öldürülmesinin önü açıldı.

'Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yapılan değişikle yönetmeliğe yeni bir düzenleme eklendi. Düzenlemede şöyle denildi:

“İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı ayı ve kurt gibi yaban hayvanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde menedilen avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alandan çıkartılır, bunu takiben zararlı hayvan ile ilgili prosedür tamamlanır.”

BAKANLIK YETKİYİ MAHALLİ YÖNETİMLERE VERMİŞTİ

Yönetmelikte söz konusu yetki daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının mahalli yetkililerine veriliyordu.

TUNCELİ'DE 22 KİŞİ AV İÇİN GELDİ

Öte yandan bugün Tunceli'de yurt içinden ve yurt dışından gelen 22 kişinin yaban hayvanlarını avlamak için yurt içinden ve yurt dışından gelen 22 kişinin Tunceli Öğretmenevi'ne yerleştirildiği öğrenildi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz? Doğamızdan, kutsallarımızdandan elinizi çekin" derken Dersim Dernekleri Federasyonu da (DEDEF) sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

DEDEF, "Nesli tükenen bu canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Avcılık spor değil cinayettir" ifadelerini kullandı.