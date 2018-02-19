Türkiye'den Afrin resti: Bizi kimse durduramaz !

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esad rejimine bağlı güçlerin Afrin'e gireceği iddiasına ilişkin "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz." dedi.

Suriye devlet televizyonu SANA, terör örgütü PKK/PYD ile anlaşan Esad'a bağlı milis güçlerinin Afrin'e gireceğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Tehdit oluşturan YPG PKK örgütünü temizlemek için bu operasyonu başlattık. Dolayısıyla her zaman Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Ve bu konuda da yine Ürdün ile aynı çizgideyiz. Ve en güçlü destekleyen ülkelerden bir tanesi biziz. Şimdi rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer? Bu önemli. Eğer rejim buraya PKK’yı YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer rejim burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa; bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Münbiç için de geçerlidir, Fırat’ın doğusu için de geçerlidir. Bu nokta önemlidir. Tehdit oluşturan YPG PKK örgütünü temizlemek için bu operasyonu başlattık. Dolayısıyla her zaman Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Ve bu konuda da yine Ürdün ile aynı çizgideyiz. Ve en güçlü destekleyen ülkelerden bir tanesi biziz."

Suriye devlet televizyonu: Rejim güçleri Afrin'e girecek