Türkiye’den Fransa’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında "Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir" ifadesi kullanıldı.

Fransız hükümetinin, 2023'te, Fransız Senatosunda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı mesnetsiz ithamların bu kez iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir."

Açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı vurgulanarak "Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırıdır." ifadesine yer verildi.