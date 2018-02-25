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  3. 25 Şubat 2018 16:41

Türkiye'den Salih Müslim için flaş hamle

Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Türkiye'den Salih Müslim için flaş hamle
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Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müslim hakkında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli olarak kasten adam öldürmek", "nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Müslim hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yakalama emri kapsamında da kırmızı bülten talep edildiği bilgisine yer verildi.

Hükümetten Salih Müslim açıklamasıHükümetten Salih Müslim açıklaması

Müslim'in, Çekya'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, gerekli temasların sağlanması üzerine Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanmasının talep edildiği kaydedildi.

Müslim'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'ye iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca geçici tutuklama kararının ardından Müslim hakkında bu ülkeye iade talepnamesi gönderileceği ifade edildi.

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim yakalandıKırmızı bültenle aranan Salih Müslim yakalandı

 

AA

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