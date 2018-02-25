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  4. 25 Şubat 2018 16:47

Hükümetten Salih Müslim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD'nin eski elebaşı Salih Müslim'in iadesiyle ilgili açıklama yaptı.

Hükümetten Salih Müslim açıklaması
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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim ile ilgili açıklama yaptı. İade süreciyle ilgili çalışmanın sürdüğünü belirtti. "Dileğimiz Türkiye'ye iade edilmesidir" dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslüm'in iadesiyle ilgili Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Türkiye'nin kırmızı bülten ile aradığı eski PYD lideri Salih Müslüm'in, yakalandığı Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltında tutulduğunu belirtti.

Bu arada, Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

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