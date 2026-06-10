Türkiye'nin konuştuğu yüksek karlı gizli fon davası sil baştan!

Futbol dünyasından Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin milyonlarca lira dolandırıldığı "yüksek karlı gizli fon" davası sil baştan görülüyor. İstinaf Mahkemesi'nin usul eksiklikleri nedeniyle bozduğu kararın ardından, hakkında 102 yıl hapis istenen tutuklu sanık S.E., 11 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kamuoyunda günlerce konuşulan ve futbol dünyasının ünlü isimlerinin milyonlarca lira mağdur olduğu "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bir hukuki süreç başlıyor. Hakkında 102 yıl 4 aya kadar hapis cezası verilen tutuklu sanık S.E.'ın dosyası, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden yerel mahkemeye taşındı.

İlk Duruşma Tarihi 11 Eylül Olarak Belirlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin (İstinaf) usul eksiklikleri gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından dosya, yeniden İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan tensip işlemleri sonucunda tutukluluk halinin devamına karar verilen S.E., 11 Eylül tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak. Öte yandan, bazı müştekilere yönelik eylemlerin uzlaştırma kapsamına alınarak dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na iletildiği öğrenildi.

Davanın geçmişine bakıldığında sürecin boyutu dikkat çekiyor. S.E., mağdurlara "yüksek karlı ve güvenilir bir fon" olduğunu belirterek, sisteme Fatih Terim gibi güvenilir spor adamlarının da dahil olduğunu iddia etmişti. Bu iddialarla aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da yer aldığı 30'u aşkın kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

İstinaf Kararı Neden Bozdu?

Yerel mahkeme daha önce sanık S.E.'ye "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezası vermişti. Ancak İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararında birleşen dosyalara dair bilgilerin yeterince yer almadığını ve bu durumun hukuki denetimi zorlaştırdığını belirterek kararı usulden bozdu.

İHA