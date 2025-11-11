  1. Anasayfa
Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü: O anlar kamerada

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu. Uçağın düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. MSB, düşen uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan havalanan Türkiye'ye ait askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 

MSB'den yapılan açıklamada "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağımız, Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlanmıştır" denildi.

UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI

Bakanlık, ''Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.'' açıklamasını yaptı. 

KARGO UÇAĞININ DÜŞME ANI KAMERADA

Kargo uçağının düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. 

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da düşen uçağın enkazına ulaşma çabalarının Gürcistan ve Azerbaycan makamları ile koordineli olarak devam edildiğini bildirdi.

ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntü ile öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız ile inşallah onların yanında olalım." ifadelerini kullandı. 

