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Türkiye'ye gönderilen 304 bin kilo patates iade edildi

Türkiye'ye gönderilen 304 bin kilo patates iade edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hollanda’dan Türkiye'ye gönderilen 304 bin bin kilo tohumluk patatesin geri iade edildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hollanda’dan gelen 304 bin kilo tohumluk patates ‘Potato leafroll polerovirus’ tespiti nedeniyle iade edildiğini açıkladı.

Müdürlüğün X’teki açıklamasına göre Mersin limanında Hollanda menşeli 304 bin kilo tohumluk patates incelendi.

 Alınan numunede ‘Potato leafroll polerovirus’le bulaşık bulunmasından dolayı iade edildi.

Öte yandan müdürlük Antalya limanında Çin menşeli 24 bin 75 kilo palmiye bitkisinde de şunların tespit edildiğini duyurdu:

Pseudaulacaspis cockerelli
Parlatoria proteus
Meloidogyne spp

Bunun üzerine müdürlük palmiye bitkilerini imha etti.

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Etiketler Patates iade Hollanda türkiye tarım ve orman bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
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