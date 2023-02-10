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TÜSİAD'tan deprem bölgesine dev yardım

TÜSİAD'tan deprem bölgesine dev yardım
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TÜSİAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturduğu, "Deprem Destek Ağı" ile ilk aşamada, acil ihtiyaçlar konusunda yardımların depremden etkilenen illere ulaşmasını sağlamaya devam ediyor.

Depremden etkilenen illerde üyelerin hem TÜSİAD Deprem Destek Ağı faaliyetleri hem de kendi ağları vesilesi ile bölgenin yaralarının sarılması için çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda arama-kurtarma çalışmaları için makine ve ekipman sahaya ulaştırıldı. Çadır, gıda, su, giysi, battaniye, ilaç ve hijyen ürünleri taşıyan TIR'lar bölgeye nakledildi. Enerji tedarikinin aksamaması için sektördeki üyelerimizin tanker sevkiyatının yanı sıra konaklama ekipmanları, ısıtıcı ve jeneratörler deprem bölgesine iletildi.

TÜSİAD Deprem Destek Ağı olarak gerekli yardımların ihtiyaç duyulan noktalara ulaşması için bölgesel ve sektörel iş dünyası kuruluşları ve TÜRKONFED ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bölgenin yaralarını sarmak için acil ihtiyaç duyulan insani desteğin sağlanmasının ardından, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan toparlanmasına destek olacak çalışmalara odaklanacağız. Bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için seferber olan tüm üyelerimizle ülkemizin yanındayız."

Etiketler tüsiad yardım deprem yardımı
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