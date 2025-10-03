  1. Anasayfa
  Tutuklanan AK Partili belediye başkanının mal varlığına el konuldu

Kırıkkale'de AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un tutuklandığı ''irtikap'' soruşturma kapsamında 6 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı O.U., İmar Müdürü S.A., eski İmar Müdürü ve iş insanı U.B., belediye çalışanları Y.Y. ve M.S. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. serbest bırakılırken, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen diğer 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından soruşturma kapsamında Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, O.U., S.A., U.B. ve Y.Y.'nin mal varlıklarında el konulmasına karar verildi. Söz konusu karar, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi. 

