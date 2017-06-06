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  3. 06 Haziran 2017 16:27

Tutuksuz er konuştu ! ''Ateş etmezseniz...''

FETÖ'nün darbe girişimi davasında tutuksuz erin ifadeleri herkesi şoke etti.

Tutuksuz er konuştu ! ''Ateş etmezseniz...''
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FETÖ'nün darbe girişimi davası kapsamında dinlenen Tutuksuz er Süleyman T., "Yüzbaşı Kemal Keskin bize baskı yaptı, 'Ateş edeceksiniz' dedi. 'Ateş etmezseniz ben size ateş ederim' dedi." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yakınca spor Salonunda görülen üçüncü duruşmanın ilk oturumunda darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında görev yapan tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince dinlenen tutuksuz sanıklardan  er Umut T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptığı savunmada, darbe girişimi sırasında nizamiyede nöbette olduğunu söyledi.

Gece saatlerinde silah seslerinin yoğunlaştığını anlatan Umut T,  nizamiyede Yüzbaşı Kemal Keskin'in kimseyi içeri almadığını ifade etti.

Umut T, Sabah saatlerinde nizamiyede hareketliliğin arttığını  belirterek, savunmasında şunları kaydetti:

"Nizamiyeye sabah 06.30 sıralarında tekrar geldim Yüzbaşı Kemal Keskin de oradaydı. Nizamiyedeki odaya bulunduğum sırada 'herkes mevzi alsın' diye ses duydum. Dışarı çıktığımda Kemal yüzbaşı silahını dışarıya doğru doğrultmuştu. Nizamiye önünde ise zırhlı araçlar ve emniyet personeli vardı. Yüzbaşı Kemal Keskin'in 'ben yıllardır bu anı bekliyorum' dediğini duydum. Daha sonra Yüzbaşı Kemal Keskin bir telefon görüşmesi yaptı. Bu telefon görüşmesini kimle yaptığını bilmiyorum. Ancak telefon görüşmesinde 'komutanım siz bana hep omuzlarınızdaki yıldızları ve kılıncı gösterirdiniz ama ben sizin emirlerinize uymayacağım' dediğini duydum. Çok korkmuştuk. Zırhı araçlar geldi Yüzbaşı Kemal Keskin 'sıkın  yoksa ben size sıkarım' dedi. Bende korktuğumdan dolayı drone ve zırhlı aracın  tekerine ateş ettim."

"BİZE BASKI YAPTI 'ATEŞ EDECEKSİNİZ' DEDİ"

Tutuksuz sanık er Süleyman T. ise savunmasında darbe girişimi  sırasında koğuşunda bulunduğunu ve "tatbikat var" denilerek dışarı çağırıldığını  belirtti.

Koğuştan çıktıktan sonra "kışlaya saldırı var silahları alın" diye  emir aldıklarını ve nizamiyeye dizildiklerini anlatan Süleyman T, tutuklu  sanıklardan Keskin'in dışarı doğru ateş ettiğini ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Süleyman T, savunmasında şunları kaydetti:

"Ağabeyim beni aradı 'Bu bir darbedir, komutanlarınızı dinlemeyin, polise teslim olun, kimseye ateş etmeyin' dedi. Kemal yüzbaşı 'sivil, halk, polis dışarı ateş edin' dedi, ben ateş etmedim. Bize baskı yaptı, 'Ateş edeceksiniz'  dedi. 'Ateş etmezseniz ben size ateş ederim' dedi. Arkadaşlardan 2-3 el havaya  ateş edenler oldu. Kendisi sürekli dışarıya ateş ediyordu. Silahımı koğuşa  bıraktım, polisi aradık. Hüseyin üsteğmen 120 kişilik bir grupla bizi polise  teslim etti."

Tutuksuz sanıklardan Serdar A. da yine tutuklu sanıklardan binbaşı  İbrahim Dede'nin kendilerine "içeriye kim girerse ateş edin" diye emir verdiğini  kaydetti.

Serdar A, Dede'nin bu emri uygulamak için askerlere baskı yaptığını ve  15 Temmuz'da gazi olan Enes Gün'ü vurduğu anı gördüğünü bildirdi.

Tutuksuz er Bülent Y. ise koğuşta yattıkları sırada sosyal medyada  boğaz köprüsünün kapatıldığını gördüğünü, bu durumu fazla önemsemediğini dile  getirdi.

Binbaşı İbrahim Dede'nin "kim gelirse gelsin vurun", "Ordu komutanını  kimseye vermeyeceğiz" dediğini anlatan Yiğit, kışla içi ve dışından yoğun bir  silah sesi duyduğunu ifade etti.

Savunmaların ardından duruşmaya öğle arası verildi.

komutan , darbeci , ateş , fetö , darbe girişimi