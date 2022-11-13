Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook yavaşlatıldı

BTK, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok ve Facebook'a bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde saat 16.13'te bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği 53 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Patlama sonrası RTÜK de konuyla alakalı haberlere kısıtlama getirdi.

Kısıtlamanın getirilmesinin ardındansa sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok ve Facebook’ta erişim sorunu yaşanmaya başlandı.

BTK BANT DARALMASI YAPTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Küresel internet erişimini takip eden Netblocks oluşumu, patlamanın ve yayın yasağının ardından Türkiye’de Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter’a erişimin yavaşlatıldığını açıkladı.