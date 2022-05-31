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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu. Şampiyon Real Madrid ve finalist Liverpool'dan 4'er futbolcu en iyi 11'de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sezon sona erdi. İspanya temsilcisi Real Madrid, fianlde karşılaştığı İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı ve turnuvadaki 14. şampiyonluğunu elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sezona damga vuran ilk 11 oyuncu belirlendi.

Real Madrid forması giyen Karim Benzema, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunun oyuncusu seçilirken, takım arkadaşı Vincius Junior ise sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından açıklanan en iyi 11 şu şekilde:

"Thiabult Courtois (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Luka Modric (Real Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint Germain), Karim Benzema (Real Madrid), Vincius Jnior (Real Madrid)"

 

Etiketler uefa şampiyonlar ligi en iyi 11
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