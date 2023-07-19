Uluslararası Finans Enstitüsü faiz tahminini açıkladı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) CEEMEA Araştırma Birimi Müdürü Uğraş Ülkü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki toplantıda politika faizini 250 baz puan artıracağını öngördü.

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Toplantı öncesinde beklentiler özellikle kur tarafında keskin piyasa tepkisine neden olurken, yabancı kurumlardan da analizler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Uluslararası Finans Enstitüsü de TCMB ile ilgili değerlendirmesini paylaştı.

Enstitünün CEEMEA Araştırma Birimi Müdürü Uğraş Ülkü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TCMB'nin Perşembe günü faizi 250 baz puan artışla yüzde 17,50 seviyesine çıkararak 24 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 19'un altında bırakacağını öngördü.

Ülkü paylaşımında 500 baz puanlık bir artışın ve beklenen enflasyona göre pozitif reel faizin enflasyonda öngörülen yükselişi sınırlamaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

HAZİRANDA YÜZDE 15'E YÜKSELMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti