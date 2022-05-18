Ümit Özdağ bombaladı: ''Zavallı FETÖ iş birlikçisi, tetikçi!''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu'na "Zavallı FETÖ iş birlikçisi, 'tetikçi" diyerek yüklendi.

Son dönemde yaptığı sığınmacı karşıtı açıklamalar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı, "Erkeksen gel" ifadesiyle hatırlanacak tartışmayla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdilerde Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları kaleme alan eski İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'na tepki gösterdi.

Orakoğlu'nun 'Başbuğ Türkeş yıllar önce Ümit Özdağ’ın MOSSAD ajanı olduğunu kime söylemişti?' başlıklı yazısını alıntılayan Zafer Partisi lideri, şunları dile getirdi:

"Kendi ordusuna karşı casusluk yapan ve hapse giren bir zavallı FETÖ işbirlikçisi tetikçi ahlaksızca yalan söylüyor. Senin nasıl daire başkanı olduğunu biliyoruz."

ORAKOĞLU NE DEMİŞTİ?

Orakoğlu, bugünkü yazısında ismini vermediği ve 'X şahıs' diye kodladığı bir kişinin kendisine şunları söylediğini aktardı:

“Başbuğ Türkeş ile zaman zaman makamında görüşürdüm. Bu görüşmelerden birinde yanında İskeçe Müftüsü olduğu halde bana Ümit Özdağ ile görüşüp görüşmediğimi sordu. Babası ile görüştüğümü ancak Özdağ ile fazla bir temasımın olmadığını belirtince Başbuğ Türkeş ‘İsabetli olmuş, bu şahıstan uzak dur’ şeklinde ikaz etti. ‘Neden’ diye sordum, ‘Ümit Özdağ Mossad ile ilişkili bir ajan’ dedi."

Ardından bu kişiyi araştırdığını söyleyen Orakoğlu, "X şahsı araştırdığımda X şahsın milliyetçi muhafazakar bir ideolojiyi benimsediği, bu çevrelerce tanındığı, vatansever bir kimliğe sahip olduğu, bu anlamda devlet tarafından kendisine verilebilecek her görevi ilerlemiş yaşına rağmen seve seve kabul edeceği kanaatine sahip oldum. İşi nedeniyle her dönemde devletin üst katları ile görüşme yapabileceğini de düşünüyorum. Yaptığı iş (Açıklama yapmam X şahsın kimliğini deşifre edebilir) anlamıyla Ümit Özdağ hakkındaki iddialarının doğru olduğu kanaatindeyim" ifadesini kullandı.