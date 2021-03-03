Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor

İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, parti kurma çalışması başlattı.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ ile beraber hareket ettiklerini belirterek, “Öncelikle kurucular kurulu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bizimle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Koncuk, artık insanların siyaset kurumuna güvenmediğini, muhalefet partilerini de kapsayan bir güvensizlik oluştuğunu söyledi. Koncuk, “İşte burada aslında siyasetçilere düşen asıl görev vatandaşlarımızda kaybolan bu güven duygusunu yeniden sağlamak. Onun için biz buradan hareketle yeni bir siyasi oluşumu; Türkiye’nin ihtiyacı olan yani vatandaşlarımızı aldatan, vatandaşlarımızın siyasetten soğumasına neden olan, eksikleri ve kusurları tamamen ortadan kaldıran, güvene dayanan bir siyasi oluşumu, ciddi bir ekiple vatandaşlarımızın huzuruna çıkmanın önemli olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda elimizi taşın altına koymanın gerektiğine inanıyoruz” dedi.

‘ÜMİT BEY İLE BERABERİZ’

Koncuk, parti kurma çalışmalarının sürdüğünü ve İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ ile beraber hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Öncelikle kurucular kurulu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu bir müddettir devam ediyor. Bir aylık süreç bu. Bunun içerisinde Ümit Özdağ da var başka arkadaşlarımız da var. Onları ancak resmileştiğinde kamuoyu ile paylaşmamız doğru olabilir. Bizle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz. Ama bunları netleştirmeden söylememiz mümkün değil. Ama kurucular kurulunda çok değerli arkadaşlarımız olacak. Kamuoyunun da bildiği çok kıymetli insanlar olacak. Bilen, tanınan insanlar olacak. Yani vatandaşlarımız isimleri duyduğu zaman ‘tamam; bu da burada varmış’ diyebileceği isimler olacak. Birçok vatandaşımızı da kurucular kuruluna alacağız. Türkiye’yi tanımlayan bir kurucular kurulu listesini inşallah yakın zamanda yayınlayacağız. Bizim ideolojik duruşumuz Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun, Türkiye’yi seven, milliyetçi, vatansever ve Atatürkçü bir duruş olacak. Ama milli ve manevi değerlerimize de saygıyı esas alan bir duruş sergileyeceğiz. Yani bu milletin bütün değerlerini temsil eden bir siyasal hareket oluşturacağız.”

Koncuk, kendisinin siyasi parti kapatmayı doğru bulmayan biri olduğunu ifade ederek, “Ama HDP’nin Türkiye partisi olmamak için direndiğini görüyoruz. Adeta ‘Biz Türkiye’nin menfaatine olan her şeye karşıyız’ yaklaşımıyla siyaset yapan bir kurum olabilir mi? Mesela Azerbaycan ile Ermenistan savaşında mecliste bütün milletvekillerinin, bütün siyasi partilerin oluşturduğu deklarasyona dahi imza atmayan bir HDP, Türkiye partisi olabilir mi? Dolayısıyla HDP Türkiye partisi olmayı başaramadı” diye konuştu.

‘İYİ PARTİ, KURULUŞ MİSYONUNUN DIŞINA ÇIKTI’

“CHP’nin politikaları ve tarzı eğer AK Parti’yi sandıktan yenmeyi başarabilseydi bugün Millet İttifakı oluşmazdı. İYİ Parti’nin de kuruluş misyonunun çok dışına çıktığını; Türk milliyetçiliği iddiasıyla siyasete girdiğini ama sonrasında başka taraflara evirildiğini de hep beraber görüyoruz. FETÖ elebaşına övgüler düzen bazı insanların şuan divan üyesi olması İYİ Parti’nin nereye evirildiği konusunda hepimizi endişelendiriyor'”