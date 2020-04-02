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  3. 02 Nisan 2020 23:35

''Umreciler 2-3 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek''

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gidip dönemeyen umrecilerin 2-3 gün içerisinde Türkiye'ye döneceklerini ve karantina altyapısının yeterli olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşerek öğrendiğini açıkladı.

''Umreciler 2-3 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek''
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a gidip süreçten dolayı ülkemize dönemeyen vatandaşlarımızın durumu için Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştüm. Türkiye’ye gelince kalacakları karantina altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2-3 güne döneceklerini söyledi” açıklaması yaptı.

Umre için gittikleri Suudi Arabistan’dan dönemeyen 300'ü aşkın Türk vatandaşı, corona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı Mekke’de kaldıkları otelde karantinaya alınmıştı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman 15 Mart tarihinden itibaren karantinada olan ve Türkiye'ye ne zaman dönecekleri merak edilen umrecilere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

“KALACAKLARI KARANTİNA ALTYAPISI TAMAMLANMAK ÜZERE”

Umredeki vatandaşların durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Karaduman, şu ifadelere yer verdi:

Umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gidip süreçten dolayı ülkemize dönemeyen vatandaşlarımızın durumu için Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştüm.

Türkiye'ye gelince kalacakları karantina altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2-3 güne döneceklerini söyledi.

Sözcü

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