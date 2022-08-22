Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bugün başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına yapılacak üniversite kayıtları bugün başladı. Elektronik kayıtlar e- devlet üzerinden 24 Ağustos’a kadar alınacak. Üniversitelerde ise kayıtlar 26 Ağustos’a kadar devam edecek.

Adayların kaydolmadığı kontenjanlar için daha sonra ek yerleştirme süreci başlayacak ve boşalan kontenjanlar için tercih başvurular alınacak.

Bir üniversiteyi kazanıp kaydolmayan adayların gelecek yıl Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yarı yarıya düşecek.