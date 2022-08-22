  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Üniversite kayıtları bugün başladı

Üniversite kayıtları bugün başladı

Üniversite kayıtları bugün başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bugün başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına yapılacak üniversite kayıtları bugün başladı. Elektronik kayıtlar e- devlet üzerinden 24 Ağustos’a kadar alınacak. Üniversitelerde ise kayıtlar 26 Ağustos’a kadar devam edecek.

Adayların kaydolmadığı kontenjanlar için daha sonra ek yerleştirme süreci başlayacak ve boşalan kontenjanlar için tercih başvurular alınacak. 

Bir üniversiteyi kazanıp kaydolmayan adayların gelecek yıl Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yarı yarıya düşecek.

 

Etiketler Üniversite kayıtları Üniversite kayıt öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6'lı masadan 8 maddelik açıklama!
Emekli promosyonunda yok artık dedirten ''32 bin TL'' iddiası
Kenan Doğulu'nun ''pantolonu'' sosyal medyayı salladı: ''Çakkıdı çakkıdı gariiii''
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu
20 kişinin ölmüştü; TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı
52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanlığı yatı boğaz turunda görüntülendi
AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haberi canlı yayında verdi
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak