Üniversitede tepki çeken Ramazan duyurusu

Odatv, konuyla ilgili üniversitenin yetkili birimleriyle görüştü. Ramazan ayında üniversitede öğlen yemeklerinin verilmeyeceği doğrulandı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde, öğrencilere, personele ve akademik kadroya verilen yemekler üniversite bünyesinde kurulan mutfaklarda yapılarak veriliyor.

Üniversitedeki yetkililer, geçen yıl Ramazan ayında 50’den az kişi öğlen yemeği talebinde bulunduğu için bu yıl üniversite yönetiminin yemek çıkarmadığını söyledi. Buna karşın, geçen yıl üniversitedeki iftar yemeği talebinin 50’yi geçtiği ifade edildi.

Ancak tüm yemekhanelere Ramazan ayında öğlen yemeği verilmeyeceği şeklindeki yazılar asılması sonrasında, öğrencilerin nasıl yemek talebinde bulunacağı şeklindeki sorumuza, üniversitedeki yetkiler de yanıt veremiyor.