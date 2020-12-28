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  3. 28 Aralık 2020 20:47

Üniversitelere ''fuhuş evi'' demişti! İfadeye çağrılacak

TV ekranlarında ''üniversiteler fuhuş evi'' sözlerini sarf eden Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ifadeye çağrılacağı belirtildi.

Üniversitelere ''fuhuş evi'' demişti! İfadeye çağrılacak
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.

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