Üniversitelere ''fuhuş evi'' demişti! İfadeye çağrılacak

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.
DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.
Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.
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