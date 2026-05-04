Ünlü anket firmasıdna dikkat çeken değişiklik: Özer Sencar bıraktı, koltuğun yeni sahibi şaşırttı

Türkiye’nin nabzını tutan MetroPoll Araştırma’da tarihi bir görev değişimi yaşandı. Şirketin kurulduğu 2005 yılından bu yana Genel Müdürlük koltuğunda oturan Özer Sencar görevinden ayrıldı. Sencar'ın yerine, eski AK Parti Milletvekili ve stratejist Suat Kınıklıoğlu getirildi. Son dönemdeki muhalif çıkışlarıyla dikkat çeken Kınıklıoğlu’nun bu kritik göreve gelişi, araştırma dünyasında kartların yeniden karılmasına neden olması bekleniyor.

2005 yılında kurulan ve o günden bu yana Türk siyasetine dair hazırladığı "Türkiye’nin Nabzı" raporlarıyla tanınan MetroPoll’de bir devir resmen kapandı. Şirketten yapılan resmi açıklamada, Özer Sencar’a bugüne kadarki katkıları için teşekkür edilirken, kurumun bağımsız ve bilimsel vizyonunun yeni dönemde Suat Kınıklıoğlu liderliğinde devam edeceği vurgulandı.

Özer Sencar'dan Veda

MetroPoll’ün kurumsal kimliğinin inşasında en büyük paya sahip olan Özer Sencar’ın ayrılığı, araştırma sektöründe büyük yankı uyandırdı. Şirket, yeni dönem için yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni dönemde bu sorumluluğu üstlenen Suat Kınıklıoğlu’na hoş geldin diyor; kendisinin liderliğinde bağımsız ve bilimsel araştırma vizyonumuzun daha da ileriye taşınacağına olan tam inancımızla başarılar diliyoruz."

Yeni Genel Müdür Suat Kınıklıoğlu Kimdir?

Şirketin dümenine geçen Suat Kınıklıoğlu, hem akademik hem de siyasi geçmişiyle dikkat çeken bir isim. 1965 Almanya doğumlu olan Kınıklıoğlu’nun kariyer yolculuğunda önemli duraklar bulunuyor:

1995-1996 yıllarında DSP'de siyaset yaptıktan sonra, 2007 yılında AK Parti Çankırı Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

2009-2012 yılları arasında AK Parti’nin en üst karar organı olan MKYK’da görev aldı.

2011 yılından bu yana Stratejik İletişim Merkezi (STRATİM) Direktörlüğü görevini yürüten Kınıklıoğlu, özellikle son yıllarda mevcut hükümet politikalarına yönelik eleştirel analizleri ve bağımsız duruşuyla tanınıyor.