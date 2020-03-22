Ünlü iş adamı ve eşi koronavirüse yakalandı !

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ünlü iş adamı Numan Ceyhan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ceyhan'ın yurt dışı temaslı biri aracılığıyla virüse yakalandığını ve eşinin de testinin pozitif çıktığını belirtti.

Işık, ayrıca Ceyhan'ın 15 gün içinde kendisiyle temasta bulunanlara 'test yaptırın' çağrısında bulunduğunu açıkladı.

İşte Işık'ın o paylaşımı:

"Az önce işadamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, “Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar” dedi."