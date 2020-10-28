Ünlü profesörden DSÖ'ye çağrı: Tüm dünyada 14 gün boyunca kapatın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Ana Bilim Dalı Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Dünya Sağlık Örgütü’nün çağrısı ile işletmelerde 14 gün boyunca tam kapatma yapılması gerektiğini belirtti.



Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, uzmanlardan da salgının yavaşlatılmasına yönelik öneriler gelmeye devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Ana Bilim Dalı Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 14 gün boyunca işletmelerin kapatılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın, vahşi kapitalizmin kâr hırsıyla denetlenemiyor. BM-DSÖ çağrısıyla tüm dünyada eş zamanlı 14 gün tam kapatma çağrısı yapıyorum."



