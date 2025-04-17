Ünlü yazardan AK Parti hakkında suç duyurusu

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, haberi olmadan AK Parti’ye üye yapılmasıyla alakalı olarak suç duyurusunda bulundu.

Ünlü yazar ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici habersizce AK Parti'ye üye yapıldığını öğrenmiş ve konuyu gündeme taşımıştı.

Bildirici, “Nihayet AKP üyeliğinden kurtuldum! Şikayetlerim sonucunda üyeliğimi kendileri sildi. Ama bu sahte üyeliği kimin, nasıl yaptığını soruşturma talebimi yanıtsız bıraktılar. Artık onu da suç duyurusu ile takip edeceğim” demişti.

Bildirici bugün ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bildirici, dilekçe metnindeki zorlukları anlatırken, “Fakat mesele o formu benim doldurmadığımı tespit etmek değil ki, kimin o forma yazdığını bulmak olmalıydı. Kaldı ki, sahte üye kaydımı sildiler ama AKP'den bir özür bile gelmedi” ifadelerini kullandı.