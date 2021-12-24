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  3. Uykusuz'dan Erdoğan'ı çok kızdıracak döviz kapağı

Uykusuz'dan Erdoğan'ı çok kızdıracak döviz kapağı

Uykusuz'dan Erdoğan'ı çok kızdıracak döviz kapağı

Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında dövizde yaşanan sert düşüşle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tasfir eden bir karikatüre yer verdi.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında döviz kuruna yer verdi. Dergi, döviz bürosunda alış ve satış olarak Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmetti.

Derginin "Erdoğan konuşarak yükselttiği kuru konuşarak düşürdü" notuyla yayınladığı bu haftaki kapağı şöyle:

Etiketler uykusuz karaikatür erdoğan döviz döviz karikatürü
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