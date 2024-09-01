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Valilik açıkladı: TSYD'ye 'başörtü' soruşturması

Valilik açıkladı: TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
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İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna girişine izin verilmediği yönündeki iddialar üzerine bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD'ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir."

Etiketler istanbul valiliği TSYD soruşturma
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