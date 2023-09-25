Valilikten Düzce'de yerlere yatıp polisin önünde dans eden genç

Düzce Valiliği, sosyal medyada uyuşturucu kullandığı için bale yaptığı belirtilen şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğunu, yaptığı davranışların uyuşturucu kaynaklı olmadığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X’de paylaşılan bir görüntü tartışma yaratmıştı. Düzce'de bir gencin kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kuğu gölü balesi yaptığı ifade edilen video hakkında Düzce Valiliği açıklama yaptı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU BELİRLENDİ

Valiliğin açıklamasında şahsın, şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığı nedeniyle söz konusu hareketleri yaptığı kaydedildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"X sosyal medya platformu üzerinde ‘Düzce'de bir genç kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kuğu gölü balesi yaptı’ açıklamasıyla paylaşım yapılan video ile ilgili yapılan araştırmada; 02.09.2023 günü saat 15.40 sıralarında görevli personellerimiz tarafından otogar köprülü kavşağının alt kısmında olduğu öğrenilen M.E.D. (1999 doğumlu ve Adana ilinde ikamet eder) isimli bir erkek şahsın yerde yatar vaziyette olduğu ve garip davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevki yapılmıştır.

Yapılan muayene sonrasında düzenlenen rapora göre şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığından kaynaklı halüsinasyonlar gördüğü, yerde yatar vaziyette ve garip davranışlar sergilemesinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olmadığı görülmüştür.

Şahsın olay günü Kocaeli'nden Adana iline şehirlerarası otobüsle seyahat ettiği, otobüs mola verdiği esnada araçtan inerek videoya konu hareketleri yaptığı, ilimizde kısıtlı bir süre bulunduğu, tedavi sonrası ikamet ettiği Adana iline gittiği ve halen Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır.”