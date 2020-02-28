Vatan Caddesi'nde sığınmacı yığını !

Türkiye'nin “Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacıleri durdurmama kararı” aldığı haberlerinin sonrasında Türkiye’nin dört bir yanındaki sığınmacıler sınır kapılarına ve kaçak geçiş noktalarına akın etti.

VATAN CADDESİNDE BEKLEYİŞ

Sözcü'nün haberine göre, yüzlerce göçmen sınırı geçmek için gruplar oluşturdu. Karadan ve denizden sınırı aşmak isteyen sığınmacılar ilginç görüntülere de sebep oldu. İstanbul Vatan Caddesi’nde kendilerini sınıra götürecek otobüsleri bekleyen göçmenler kameralara yansıdı.

Vatan Caddesi’nde çok sayıda sığınmacı çocuklarıyla beraber bekleyişe devam ediyor.

BODRUM DA AYNI

Öte yandan Sözcü muhabiri Yaşar Anter’in aktardığına göre Türkiye'nin göçmen geçişlerini serbest bıraktığı haberleri üzerine Bodrum'dan Yunanistan adalarına geçmek için bekleyen göçmenlerin gece yarısı hareketlendiği gözlendi.

Bitez, Akyarlar, Yalıkavak ve Gümüşlük sahillerine gelen göçmenlerden bazıları 4-8 metre arasındaki lastik botlarla Yunanistan'ın İstanköy ve Kilimli adasına geçmeyi başardı. Yaklaşık 20-40'ar kişilik gruplar halinde denize açılan göçmenleri Yunan sahil güvenlik ekipleri karşıladı. Göçmenler İstanköy ve Kilimli adalarına götürülürken sabah saatlerinde İstanköy adasında gerginlik yaşandığı öğrenildi.

ARBEDE YAŞANDI

Kilimli'deki yaklaşık 600 göçmenin sahile gelen yeni göçmenleri karşılamak için şehir merkezine inmek istemesine polisler izin vermeyince arbede yaşandı. İstanköy'ün Pyli mahallesinde güvenlik güçleri göçmenleri durdurmaya çalıştı. Karaya çıkan göçmenler daha sonra göçmen kampından gelenlerle birleşti.

Bölgede Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarının sayısının artması dikkat çekti. Yalıkavak, Kardak bölgesi, Gümüşlük, Turgutreis ve Bitez açıklarında sekiz Yunan sahil güvenlik botunun sürekli devriye gezdiği görüldü.