''Vatana, millete, devlete ve milli örf âdetlerimize küfür etti''

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’a yönelik büyük tepki çeken saldırıyı düzenleyen ve ardından serbest bırakılan Vural, 5 yıldır sürekli iş için gittikleri otelde bu olayın yaşandığını, kendisinin ve arkadaşlarının ticari itibarlarının hiçe sayıldığını, töhmet altında bırakıldıklarını ve kendilerine iftira atıldığını savundu.

Ünlü oyuncunun vatana, millete, bayrağa hakarette bulunduğunu öne süren saldırgan Denizhan Vural, Yılmaz'ın yanında, olay anından darp ettikleri eşini de görmediğini iddia etti.

HAKAN YILMAZ DÜN ÇİRKİN SALDIRIYI ANLATTI

Oyuncu Hakan Yılmaz, dün saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti. Ünlü oyuncu, saldırganların ceza almamak için 'Siz AK Partiler böylesiniz. Gidin buradan' dediği iftirasına da maruz kaldığını söyledi. Yılmaz, 'Ben 22 yıldır profesyonel oyunculuk yapıyorum. Benim siyasi görüşüm zarftadır, sandıktadır. Ben her görüşten insana gösteri yapıyorum. Böyle bir şey söylemem mümkün değil' dedi.

Hakan Yılmaz, saldırıyı şöyle anlattı:

6 Aralık gecesi arkadaşlarım bana doğum günü hazırlamışlar. Yemekten sonra eşimle otele gittik. Otele girerken bir sataşma gibi bir şey duydum. Biri arkamdan 'hişt,pişt' bir şeyler dedi.

Resepsiyondayken hiç tanımadığım, görmediğim biri arkamdan geldi ve bana sert bir şekilde tekme attı. Döndüm baktım, tanımıyorum. Herhâlde sarhoş dedim. Beladan uzak durmak için...

'BENİ TANIDIN MI GARDAŞ' DEDİ

İşlemlerimi yaparken "Beni tanıdın mı gardaş" dedi. "Tanıyamadım" dedim. "Nasıl tanıyamadın biz seninle Ankara'da karşılaştık" dedi.

"Tanıyamadım beyefendi" dedim. Eşim anladı bir gerilim olduğunu, otel görevlileri de fark etti. Alarm butonuna bastılar hemen. Aşçısına kadar bize yardıma geldi.O sırada beni kenara çağırdı. "Sen bir gelsene şöyle ben sana kendimi bir tanıtayım" dedi."Eşim yanımda beyefendi, uzaklaşır mısınız" dedim."Seni de eşini de burada harcarım" dedi ve bana bir tekme attı.

1,5-2 dakikada olan bir olay. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece "polis çağırır mısınız" dedim.Otel personeli olmasa bizi orada parçalayacaklar demek ki...

Resepsiyondaki büyük bir malzeme alınıp eşimin kafasına vuruluyor... Bana tekme atılıyor... Ben "polis gelecek" dedim. Aralarından biri "Ben polisim, emekli polisim" dedi. "Sen emeklisin, bana devletin üniformalı polisi gelecek" dedim.

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz’dan açıklama

'ÖLÜMÜN BENİ ELİMDEN OLACAK' DİYOR

Kolluk kuvvetleri geldi. O hala tehditler savuruyor. "Ölümün benim elimden olacak", "karını da harcarım seni de..."Bu kadar saçma sapan bir mevzudan olur mu? "Beni tanıyor musun?" saçmalığı nedir? Beni boş verin. Herkese olabilir. İfadesinde "Evet ben Hakan Yılmaz denen şahsı darp ettim ama sorun bakalım neden darp ettim" demiş. Ve kendi çapında bir de neden üretmiş.Ben ülkeye, bayrağa, vatana, millete, dine, dile ortalıkta bağıra çağıra küfrettiğim için bana saldırmış. Böyle bir şey olabilir mi? Sizin sığınacağınız yalan bu mu? Keşke "ben onu sevmiyorum, oyunculuğunu sevmiyorum, gittim saldırdım" deseydin.

Resepsiyonda arkama geliyorlar. Gardlarını alıyorlar... 3 dakika boyunca aramızda bu konuşma geçiyor. Bu delikanlı geçinen insanlar bilmiyorlar mı; bir insanın yanında karısı, sevgilisi, arkadaşı herhangi bir kadın varsa çeker gidersin... Siyasi bir de açıklama yapmışlar.

BİR DE İFTİRA ATIYOR

Ben 22 yıldır profesyonel oyunculuk yapıyorum. Benim siyasi görüşüm zarftadır, sandıktadır.Ben her görüşten insana gösteri yapıyorum...

Benim her görüşten, her cinsel tercihten arkadaşım var. Benim böyle bir ayrım yapmam mümkün mü? İlk önce Allah'a sonra yargıya bırakıyorum bu işi. Eminin İçişleri Bakanlığı büyük bir hassasiyet gösterecektir.