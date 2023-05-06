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Vatandaşlık maaşı uygulamasının detayları belli oldu

Vatandaşlık maaşı uygulamasının detayları belli oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti'nin ekonomik vaatleri arasında yer alan ''vatandaşlık maaşı'' ile ilgili detayları açıkladı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları seçime 8 gün kala netleşmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duyurduğu 'vatandaşlık maaşı' için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu ve 'Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak?' sorusuna yanıt verdi.

"KRİTELERİN ÖNEMLİ BİR KISMI MEVCUT"
CNN Türk yayına konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var" açıklamasını yaptı.

AYNI AİLEDEN BİRKAÇ KİŞİ FAYDALANABİLECEK
Aynı aileden birkaç kişinin de vatandaşlık maaşından faydalanabileceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır. 'Biz söylüyoruz onlar yapıyor' lafına gülünür. Bugüne kadar kimsenin dönüp bakmadığı başlıklarda AK Parti iktidarlarının yaptıkları ortada. Dolayısıyla 'Biz söylüyoruz onlar yapıyorlar' haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler derya yanık vatandaşlık maaşı ak parti vaaat
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