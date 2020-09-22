Ve savcılık harekete geçti; Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

Ahmet Mahmut Ünlü, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

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Cübbeli Ahmet gözaltı iddialarına ne yanıt verdi