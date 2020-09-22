  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Eylül 2020 12:51

Ve savcılık harekete geçti; Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

Ve savcılık harekete geçti; Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
A+ A-

Ahmet Mahmut Ünlü, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. 

Cübbeli Ahmet'ten ''iç savaş'' iddiası!Cübbeli Ahmet'ten ''iç savaş'' iddiası!

Cübbeli Ahmet: ''Silahlanan 150 derneğin ismini veririm''Cübbeli Ahmet: ''Silahlanan 150 derneğin ismini veririm''

Cübbeli Ahmet: ''Drone ile saldırı yapacaklar''Cübbeli Ahmet: ''Drone ile saldırı yapacaklar''

Cübbeli'nin iddiaları Ankara'yı harekete geçirdiCübbeli'nin iddiaları Ankara'yı harekete geçirdi

Cübbeli Ahmet gözaltı iddialarına ne yanıt verdiCübbeli Ahmet gözaltı iddialarına ne yanıt verdi

 

 

 

 

 

iç savaş , cemaat , ifade , cübbeli ahmet , silahlanma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM